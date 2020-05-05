Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина

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05.05.2020, 10:35, Новости дня

Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Самочувствие остается в целом нормальным. Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей. Премьер министр активно общается с коллегами по телефону ", — рассказал ТАСС Беляков.

По его словам, для лечения Мишустина врачи используют препараты рекомендуемые Минздравом пациентам с этим заболеванием.

Михаил Мишустин сообщил по видеосвязи президенту Владимиру Путину о положительном результате своего теста на коронавирус COVID-19 30 апреля. Исполняющим обязанности главы правительства на время его лечения назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С таким же диагнозом госпитализирован и глава Минстроя Владимир Якушев. Инфицированным новым коронавирусом оказался и один из заместителей Якушева — Дмитрий Волков.



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