У Илона Маска родился шестой ребенок

05.05.2020, 10:30, Разное

Изобретатель и миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью его очередного ребенка является исполнительница Клэр Элис Буше, она же Грэймс.

Как написал руководитель компаний Tesla и SpaceX на своей странице в социальной сети Twitter, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Отвечая на вопросы фолловеров, он опубликовал изображение предположительно родившегося мальчика, вызвавшее неоднозначную реакцию юзеров в социальных сетях. На фотографии лицо малыша Илон Маск отретушировал при помощи фильтров, наложив татуировки. Вспомнили юзеры и недавний твит бизнесмена, где он заявил о намерении распродать все имущество, в том числе дом, и шутя выразили обеспокоенность судьбой младенца, у отца которого ныне якобы нет своего жилища.

В первый день мая Илон Маск своим твитом отправил в падение акции компании Tesla. Как отметил бизнесмен, их цена очень высока. После публикации этих слов стоимость ценных бумаг сократились на 9,3%. Состояние Маска со 2 мая уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов. По рейтингу журнала Forbes, в списке миллиардеров он находится на 23-й позиции.