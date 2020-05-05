 

У Илона Маска родился шестой ребенок

05.05.2020, 10:30, Разное

Изобретатель и миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью его очередного ребенка является исполнительница Клэр Элис Буше, она же Грэймс.
Как написал руководитель компаний Tesla и SpaceX на своей странице в социальной сети Twitter, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Отвечая на вопросы фолловеров, он опубликовал изображение предположительно родившегося мальчика, вызвавшее неоднозначную реакцию юзеров в социальных сетях. На фотографии лицо малыша Илон Маск отретушировал при помощи фильтров, наложив татуировки. Вспомнили юзеры и недавний твит бизнесмена, где он заявил о намерении распродать все имущество, в том числе дом, и шутя выразили обеспокоенность судьбой младенца, у отца которого ныне якобы нет своего жилища.

В первый день мая Илон Маск своим твитом отправил в падение акции компании Tesla. Как отметил бизнесмен, их цена очень высока. После публикации этих слов стоимость ценных бумаг сократились на 9,3%. Состояние Маска со 2 мая уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов. По рейтингу журнала Forbes, в списке миллиардеров он находится на 23-й позиции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Шашечки — и ехать!

22.04 / Мнение: Иран запустил первый военный спутник

28.03 / Коронавирусные хроники

13.04 / Мнение: КТО не понимает своего счастья

16.01 / Мнение: «Обновки» российского ядерного арсенала

31.03 / Вирус перемен

18.04 / “Я требую развода”: Шукшина заговорила о расставании с Алибасовым

28.04 / Ушла из жизни чемпионка мира по гандболу

03.05 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 мая 2020 года

04.05 / Открыт официальный аккаунт смартфона Xiaomi Mi Mix 4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска