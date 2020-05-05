Новые версии Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra доступны в Европе

05.05.2020, 10:09, Разное

Разработчики из Samsung заявили о старте реализаций смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra на европейских рынках. Примечательно, что никаких анонсов до этого они не проводили.

Напомним, на китайском рынке сейчас есть лишь одна из вышеназванных версий – Galaxy S20 Ultra, являющаяся самой мощной среди всех модификаций. По-видимому, подобная стратегия вызвана тем, что южнокорейская корпорация старается как можно быстрее справиться с длительным падением продаж, вызванным вспышкой коронавируса. По сведениям аналитиков, флагманские девайсы Samsung продаются примерно на 40% ниже, чем в 2019 году.

Кроме того, еще до начала пандемии COVID-19 в компании заявили, что их прибыль однозначно снизится, так как они рассчитывали на более высокий показатель продаж телефонов и телевизоров. Сейчас все три гаджета из линейки Galaxy S20 уже можно приобрести в Австрии и Германии. Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra обойдутся покупателям в 900, 1000 и 1350 евро соответственно. На российском рынке смартфоны пока купить невозможно.