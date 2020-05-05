Опубликовано рендерное изображение смартфона Xiaomi с камерой под экраном

05.05.2020, 10:09, Разное

Компания из КНР Xiaomi намерена через некоторое время продемонстрировать смартфон, камера которого скрывается под дисплеем. В интернете появилось первое изображение инновационного девайса.

Рендерное изображение нового смартфона от Xiaomi удалось создать специалистам LetsGoDigital благодаря чертежам из патента на мобильное устройство. Данный документ получили в последних числах апреля в Бюро Китая по интеллектуальной собственности. Фронтальной камеры нет на лицевой панели, поэтому она не будет мешать пользователям просматривать видеоролики и картинки, что тоже является плюсом.

При активации камеры, участок экрана на ней становится прозрачным и камера делается заметной. Согласно материалам патента, разработчики могут разместить датчик слева или по центру. Первые смартфоны Xiaomi с этой технологией появятся в торговых точках в следующем году, их сборкой занимаются такие бренды, как Samsung, Oppo и иные компании.