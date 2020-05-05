 

Рубль вырос к доллару и евро

05.05.2020, 10:08, Новости дня

На открытии торгов во вторник рубль заметно растет к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снижался на 71 копейку – до 74,13 рубля, курс евро – на 86 копейки, до 80,74 рубля, передает РИА «Новости». 

По состоянию на 10.05 мск, курс доллара продолжил снижение и находился на отметке 73,95 рублей, а курс евро – на 80,55 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 6,88% – до 29,07 доллара за баррель.



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