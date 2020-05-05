 

Новый Peugeot 308 получит 300-сильный гибрид

05.05.2020, 10:00, Новости дня

Компания Peugeot готовит к выпуску обновленный экземпляр Peugeot  308, которая будет предложена публике через несколько лет.

Известно, что новый автомобиль сможет похвастаться усовершенствованной платформой EMP2, которая отличается возможностью появления гибридной и электрической модификации. Новый гибридный хетчбэк получит 1,6-литровый двигатель и несколько электромоторов с общей мощностью около 304 л.с.

Отличием новинки от предшественника также станет жесткая подвеска, усовершенствованная тормозная система, а также ряд других серьезных улучшений. Следует также отметить использование новой установки, которая выдаст большую скорость.



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