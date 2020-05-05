 

Kia принимает заказы на новую версию Sportage в Великобритании

05.05.2020, 10:00, Новости дня

Обновленная версия кроссовера Kia Sportage доступна для заказов на британском рынке.

Предполагается, что первые автомобили поступят к своим владельцам уже к концу 2020 года. Также заявлено, что паркетник будет доступен от 22,4 тысяч фунтов. В стандартной версии кроссовер имеет 17-дюймовые диски, датчики дождя, парктроник, подогрев сидений, а также двухзонный климат-контроль.

На передней панели установлен 8-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с поддержкой синхронизации со смартфонами. Кроме того, в продажу выпустят «заряженную» версию GT-Line за 26,6 тысяч фунтов. В данном случае применили более качественные материалы отделки, стильную решетку радиатора и улучшенные колесные диски. Под капотом используется гибридная установка на 134 л.с. мощности.



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