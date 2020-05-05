Фотошпионы обнаружили гибридный BMW 5 Series Touring

05.05.2020, 10:00, Новости дня

Гибридный универсал BMW 5 Series Touring в настоящее время проходит тестовые заезды на немецкой трассе Нюрбургринг.

Вместе с тем новинка отличается формой головной оптики, задними фонарями, усовершенствованными бамперами, а также стильной радиаторной решеткой. Кроме того, в салоне применили качественные материалы отделки и продвинутый мультимедийный комплекс с обновленным ПО.

Предполагается, что модель получила гибридную установку на 390 л.с. мощности. Вместе с тем за счет данной особенности универсал BMW 5 Series Touring стал более экологичным. Предполагается, что новая модель появится в продаже к концу 2020 года, однако ценник на автомобиль пока неизвестен.