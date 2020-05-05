Эксперт рассказал, как отличить при покупке неповрежденный автомобиль от битого

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05.05.2020, 9:53, Разное

Специалисты советуют серьезно относиться к процессу покупки автомобиля, чтобы не лишиться большой суммы на ремонт и понять, бывал ли раньше транспорт в аварии. Тонкостями приобретения машины поделился глава Кузовного цеха «Алмас» Михаил Болятинский.
Чтобы обзавестись качественным автомобилем и не тратить в будущем немалые деньги на ремонт, следует придерживаться некоторых правил. Например, нужно проверить транспортное средство по всем базам. В Сети имеются сервисы проверки истории машины, в частности, это ГосУслуги, где клиент имеет возможность узнать, бывал ли ранее предмет покупки в авариях. Также важно сопоставить регион реализации и район использования. Если они разные, то это свидетельствует о крупном ДТП с участием модели.

Покупателю надо изучить паспорт транспортного средства. Он бывает двух видов оригинал и дубликат, если продавец показывает последний, это говорит о желании скрыть некие моменты в истории автомобиля. Кузов следует проверять толщинометром для вероятного обнаружения всевозможных проблем. Отдельное внимание в этом процессе необходимо уделить порогам если те красились, то покупать машину не надо. В случае прежде проводившегося ремонта стоек лобового стекла тоже лучше всего отказаться от приобретения, потому как это дает понять, что до этого транспорт попадал в ДТП.

Как передает «Слово и Дело», имеются и некоторые иные особенности. Например, это разные диски и резина, неоригинальное стекло, несоответствие пробега и потертый руль. Сам продавец должен знать свою машину и отвечать подробно на все вопросы.



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