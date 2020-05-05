Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

05.05.2020, 9:48, Новости дня

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты, сообщили в Институте прогрессивного образования.

По мнению экспертов, особенным спросом будут пользоваться антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также будут актуальны услуги консультантов по личным финансам, передает RT.

Переход на электронные платформы, работа в удаленном режиме, активная работа в соцсетях приведут к востребованности экспертов по SMM, программистов и контент-менеджеров.

Останутся востребованы и консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, диспетчеры и водители доставки.

Большим спросом на услуги будут пользоваться сиделки и онлайн-врачи общей практики в связи с тем, что россияне станут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, считают в институте.

Также эксперты считают, что после окончания периода самоизоляции люди начнут обращаться к психологам, эта специальность будет востребована больше, чем обычно.

Не останутся без работы и специалисты по бытовым услугам – сантехники, сборщики мебели, фотографы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотят сменить текущее место работы: одни планируют найти более перспективную вакансию, а другие опасаются трудностей, которые переживает работодатель в условиях карантина.