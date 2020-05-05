 

В Москве за сутки 297 пациента вылечились от коронавируса

05.05.2020, 9:48, Новости дня

За минувшие сутки 297 пациента с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 7 тыс. 870, передает ТАСС.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 297 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7870», – сообщила вице-мэр.

Ракова уточнила, что в каждом определенном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Вице-мэр призвала россиян ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку «диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста». 

«Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача», – добавила она. 

По ее словам, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что «у нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали возможности вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / В Японии мужчина захватил в заложники двоих детей

29.04 / США потратит часть программы сдерживания России на стену вдоль границы с Мексикой

13.04 / Общество: Инфекционист опроверг миф о появлении COVID-19 в РФ раньше Китая

26.03 / “Росатом” ввел особый режим на российских АЭС

21.04 / В школах Беларуси возобновили занятия, несмотря на эпидемию коронавируса

13.04 / Жители Германии призвали не ослаблять ограничений

03.04 / РФС призвал граждан оставаться дома с помощью «Лужников»

13.04 / Украина получит $135 млн от Всемирного банка на борьбу с коронавирусом

15.04 / Спаситель или губитель: Трамп отказался давать деньги ВОЗ и захотел вернуть бейсбол

16.04 / Вопрос дня: Как упростить себе удаленную работу?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска