Число жалоб на домашнее насилие во время самоизоляции в России выросло в два раза

05.05.2020, 9:45, Новости дня

Число жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции в России выросло более чем в 2 раза, сообщила агентству РИА Новости омбудсмен Татьяна Москалькова.

“В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч”, – сказала уполномоченная по правам человека.

На горячую линию омбудсмена также поступают сообщения о домашнем насилии, но такие жалобы не носят массовый характер. Москалькова считает, что, возможно, это связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью. “Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно”, – рассказала омбудсмен.

Аппарат Москальковой также мониторит СМИ на эту тему, и “картина достаточно неоптимистична”. По словам омбудсмена, ряд правозащитников фиксируют в пандемию резкий рост числа обращений на горячую линию от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии – во Франции на 30%, в Китае более чем на 25%.

В начале апреля о значительном увеличении количества случаев домашнего насилия в условиях режима самоизоляции, который был введен во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, говорил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось. При этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой, а местным группам поддержки жертв насилия не хватает ресурсов.