Казахстан попросит Узбекистан возместить ущерб за прорыв дамбы Сардобинского водохранилища
05.05.2020, 9:45, Новости дня
Казахстан попросит Узбекистан возместить ущерб, нанесенный казахстанской стороне в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов.
“Мы готовим ноту для МИД Узбекистана, где укажем все наши пожелания, скорее требования, поскольку мы имеем право сегодня требовать, мы – пострадавшая сторона”, – сказал Громов.
По его словам, в официальном письме также будет указано пожелание казахстанской стороны о том, чтобы Сардобинское водохранилище, где прорвало дамбу, не восстанавливали.
“Наше желание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если и восстановят, то в совсем малом объеме. Оно построено без согласования с нами, на трансграничной реке вопреки конвенции ООН”, – заявил вице-министр экологии.
Громов добавил, что строительство водохранилища не согласовывалось с Казахстаном, который неоднократно указывал на это узбекской стороне, “но получал лишь дозированную информацию”.
1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Несколько ближайших к дамбе деревень затопило водой, с места происшествия было эвакуировано около 70 тысяч человек, а потоки грязевой воды дошли до границы Казахстана.
В Туркестанской области Казахстана были эвакуированы более 30 тысяч жителей. Региональные власти возлагают вину за случившееся на Узбекистан: якобы власти соседней страны не предупредили о реальных масштабах случившегося.
Ущерб от затопления власти Казахстана оценили в 404 миллиона тенге, то есть чуть меньше $1 млн.
Официальные причины прорыва дамбы пока не озвучены. Чиновники в Узбекистане ссылаются на аномально сильный ветер, который якобы и разрушил нижнюю часть дамбы. При этом узбекская служба Радио Свобода пишет, что к разрушению дамбы могла привести коррупция.
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