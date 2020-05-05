Казахстан попросит Узбекистан возместить ущерб за прорыв дамбы Сардобинского водохранилища

05.05.2020, 9:45, Новости дня

Казахстан попросит Узбекистан возместить ущерб, нанесенный казахстанской стороне в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов.

“Мы готовим ноту для МИД Узбекистана, где укажем все наши пожелания, скорее требования, поскольку мы имеем право сегодня требовать, мы – пострадавшая сторона”, – сказал Громов.

По его словам, в официальном письме также будет указано пожелание казахстанской стороны о том, чтобы Сардобинское водохранилище, где прорвало дамбу, не восстанавливали.

“Наше желание такое, чтобы это водохранилище не восстанавливали. А если и восстановят, то в совсем малом объеме. Оно построено без согласования с нами, на трансграничной реке вопреки конвенции ООН”, – заявил вице-министр экологии.

Громов добавил, что строительство водохранилища не согласовывалось с Казахстаном, который неоднократно указывал на это узбекской стороне, “но получал лишь дозированную информацию”.

1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Несколько ближайших к дамбе деревень затопило водой, с места происшествия было эвакуировано около 70 тысяч человек, а потоки грязевой воды дошли до границы Казахстана.

В Туркестанской области Казахстана были эвакуированы более 30 тысяч жителей. Региональные власти возлагают вину за случившееся на Узбекистан: якобы власти соседней страны не предупредили о реальных масштабах случившегося.

Ущерб от затопления власти Казахстана оценили в 404 миллиона тенге, то есть чуть меньше $1 млн.

Официальные причины прорыва дамбы пока не озвучены. Чиновники в Узбекистане ссылаются на аномально сильный ветер, который якобы и разрушил нижнюю часть дамбы. При этом узбекская служба Радио Свобода пишет, что к разрушению дамбы могла привести коррупция.