 

Ксения Собчак улучшает внешность с помощью косметической черной маски

05.05.2020, 9:30, Разное

Известная ведущая и журналистка Ксения Собчак на самоизоляции старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Теперь она показала, как поддерживает красоту при помощи косметической черной маски.
Ксения Собчак всегда отличалась сарказмом, а самоирония тоже не была для нее чуждой. Себя бывший претендент на должность российского президента принимает такой, какая есть в действительности. Знаменитость не считает себя непривлекательной, а во время недавнего разговора с режиссером Ренатой Литвиновой в YouTube-программе «Осторожно, Собчак!» она сказала, что у нее красивая грудь, которую звезда может обнажить в любой момент.

Совсем недавно Ксения Собчак обнародовала на своей странице в популярном приложении собственное изображение, представ перед поклонниками с черной маской на лице. Как заявила знаменитость в подписи к посту, она всегда на вопрос, что является более важным для женщин харизма или ум, отвечает — красота. Это рассмешило некоторых ее подписчиков. «Самоирония вот, что еще важно в женщине!», – написал один из них.

На самоизоляции ведущей приходится больше уделять времени процедурам красоты. Из-за карантина она не может приходить к косметологам, но в тонусе звезду держат муж и общение с друзьями по видеосвязи.



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