Путин вручил Ким Чен Ыну медаль по случаю 75-летия Победы в ВОВ

05.05.2020, 9:30, Разное

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну вручили юбилейную медаль, изготовленную по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Об указе главы РФ Владимира Путина сообщило посольство РФ в КНДР.

Памятную награду получил Ли Сон Гвон, являющийся корейским Министром иностранных дел, 5 мая российским послом в КНДР Александром Мацегором на мероприятии во Дворце съездов Мансудэ. Медалью Ким Чен Ына наградили за то, что он увековечивает память погибших советских граждан, погребения которых находятся на территории КНДР.

Кроме того, российской стороной отмечена забота со стороны корейских властей о сохранности мемориалов и захоронений. Ранее была опубликована информация о том, что Ким Чен Ын серьезно заболел, а к власти в КНДР может прийти его сестра Ким Ё Чжон. Однако позднее лидер Северной Кореи вместе с женой появился на публике, отмечает новостной портал «Политическая экспертиза».