У президента был жесткий разговор с Тищенко

05.05.2020, 9:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский провел “очень жесткий разговор” с заместителем главы фракции “Слуга народа” Николаем Тищенко по поводу работы его ресторана “Велюр” в центре Киева в условиях карантина. Об этом вечером 4 мая в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

“У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. И я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать – это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать”, – сказал Тимошенко.

Говоря о том, чем закончился этот разговор президента и нардепа, Тимошенко сказал: “Во-первых, как вы видите, ресторан не работает. Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день, или два… Но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что, я надеюсь, для всей фракции и для других фракций это будет примером, что не надо так больше делать. И это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал”.

Журналисты проекта Bihus.info выяснили, что “Велюр” продолжает работать, несмотря на карантин. В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за “Велюром”. Они заметили, как в ресторан приезжали народные депутаты и бизнесмены.

Тищенко отрицал, что “Велюр” работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 мая сообщил, что полиция составила протоколы за нарушение карантинных норм на ряд предприятий страны, в том числе на столичный ресторан “Велюр”.