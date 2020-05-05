В Украине планируют отменить второй этап медицинский реформы

05.05.2020, 9:18, Новости дня

Руководство Украины решило свернуть второй этап медицинский реформы, сообщило 4 мая издание LB.ua со ссылкой на источники из системы здравоохранения.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. На этом этапе в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг.

По информации LB.ua, НСЗУ подписала 1645 контрактов, но власти планируют их отменить, и теперь каждое учреждение получит такое же финансирование, как в 2019 году. Таким образом, отметило издание, успешные больницы, которые должны были получить большее финансирование, потому что к ним обращается больше пациентов, не получат прибавки, а те медучреждения, которые из-за малого количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, продолжат работать и получать бюджетные средства.

“Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые приоритетные услуги – эндоскопию, роды, неонатологию. То есть бесплатных обследований и родов не будет”, – сказал собеседник издания.

По информации источников LB.ua, если план будет утвержден, частные клиники, которые подписали контракты с НСЗУ, в этом году от государства вообще не получат финансирования.

Издание выяснило, что сегодня план должны озвучить министр здравоохранения Максим Степанов, народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В последнее время Степанов на ежедневных брифингах критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц.

С критикой медицинской реформы 4 мая выступил и президент Владимир Зеленский.

“Реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. Почти 1 тыс. больниц получат гораздо меньше денег, чем в прошлом году. По новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат “Мы закрылись. Держитесь”, – сказал глава государства.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года.