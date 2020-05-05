За сутки в Украине подтвердили 366 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек

05.05.2020, 9:18, Новости дня

По состоянию на 5 мая в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 12 697 человек. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

За минувшие сутки выявили 366 новых случаев заболевания, 13 человек умерли, а 256 пациентов выздоровели.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Украине скончалось 316 человек, а 1875 вылечились.

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией – 8935 – лечились или продолжают лечиться дома, 3762 больных нуждались в госпитализации. Сейчас к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 167 человек, в том числе один ребенок.

Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 139 759 образцов, уточнил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:

Винницкая область – 454;

Волынская область – 343;

Днепропетровская область – 478;

Донецкая область – 83;

Житомирская область – 448;

Закарпатская область – 546;

Запорожская область – 287;

Ивано-Франковская область – 1015;

Киев – 1583;

Киевская область – 866;

Кировоградская область – 401;

Львовская область – 514;

Луганская область – 38;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 469;

Полтавская область – 231;

Ровенская область – 779;

Сумская область– 112;

Тернопольская область – 923;

Харьковская область – 377;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 119;

Черкасская область – 314;

Черновицкая область – 1948;

Черниговская область – 64.

Підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 4. mai 2020

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,58 млн человек, более 251,5 тыс. из них скончались, а 1,16 млн вылечились.