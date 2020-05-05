За сутки в Украине подтвердили 366 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек
05.05.2020, 9:18, Новости дня
По состоянию на 5 мая в Украине коронавирусная инфекция подтверждена у 12 697 человек. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
За минувшие сутки выявили 366 новых случаев заболевания, 13 человек умерли, а 256 пациентов выздоровели.
Всего с начала эпидемии от коронавируса в Украине скончалось 316 человек, а 1875 вылечились.
Большинство заболевших коронавирусной инфекцией – 8935 – лечились или продолжают лечиться дома, 3762 больных нуждались в госпитализации. Сейчас к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 167 человек, в том числе один ребенок.
Методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 139 759 образцов, уточнил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины:
Винницкая область – 454;
Волынская область – 343;
Днепропетровская область – 478;
Донецкая область – 83;
Житомирская область – 448;
Закарпатская область – 546;
Запорожская область – 287;
Ивано-Франковская область – 1015;
Киев – 1583;
Киевская область – 866;
Кировоградская область – 401;
Львовская область – 514;
Луганская область – 38;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 469;
Полтавская область – 231;
Ровенская область – 779;
Сумская область– 112;
Тернопольская область – 923;
Харьковская область – 377;
Херсонская область – 142;
Хмельницкая область – 119;
Черкасская область – 314;
Черновицкая область – 1948;
Черниговская область – 64.
Підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 4. mai 2020
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,58 млн человек, более 251,5 тыс. из них скончались, а 1,16 млн вылечились.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет