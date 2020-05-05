Более 4,4 млн тестов на коронавирус провели в России

05.05.2020, 9:16, Новости дня

Российские медики провели более 4,4 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 04.05.2020 проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на коронавирус находятся 222,5 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.