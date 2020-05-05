 

В России запретили приложение iHerb

05.05.2020, 9:15, Разное

Американский интернет-магазин iHerb обязан удалить мобильное приложение для российских пользователей. Такое постановление вынес Ульяновский областной суд, который удовлетворил иск прокуратуры. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на сайт Засвияжской районной прокуратуры.

Ранее прокуратура обнаружила, что при помощи приложение iHerb в РФ продавали «небезопасные биологически активные добавки (БАДы), в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Претензии прокуратуры касаются консервантов или растений, которые содержат БАДы, представленные в интернет-магазине iHerb: использование некоторых их них запрещено в РФ при производстве детских продуктов и БАДов. 

Первым претензии к iHerb высказал исполнительный директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, пишут «Ведомости». Он приобрел в интернете несколько десятков продуктов компании и отдал их на экспертизу. Тогда он утверждал, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. Жалобу в прокуратуру направил член думского комитета по охране здоровья Александр Петров, к которому Жестков обратился со своими материалами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Теперь официально: у Льва Лещенко диагностирован коронавирус

01.05 / Дмитрий Медведев допустил изменение трудового законодательства в России

28.04 / К Земле приближается потенциально опасный астероид в «маске»

05.04 / Мнение: Рекордный рост безработицы, автоматическое увольнение и голосовые сообщения в чатах

01.05 / Экономический шок

04.05 / С какими проблемами сталкиваются люди без обоняния

04.05 / «В этом году не было»: Маша Малиновская призналась, что долгое время живет без секса

24.04 / Мнение: Первые вандалы на Большой Морской

25.04 / «Их проедят»: Ксения Собчак выступает против раздачи денег россиянам

26.04 / Мнение: Китай прячет свои подводные лодки в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска