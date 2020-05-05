Карьерный рост во время эпидемии: 5 советов от эксперта

05.05.2020, 9:10, Новости дня

Стресс и шок, связанные с эпидемией коронавируса и ее последствиями, затрудняют наши способности планировать, особенно когда речь идет о работе и карьере, ведь сейчас весь мир находится в состоянии неопределенности.

Однако это не значит, что не стоит задумываться о таких вещах, как открытие собственного бизнеса или повышение по карьерной лестнице, ведь эпидемия когда-нибудь закончится, а значит, надо подготовиться к тому, чтобы с новыми силами и компетенциями войти в мир после коронавируса.

Профессор London Business School и автор книги “Действуй как лидер, думай как лидер” Эрминия Ибарра считает, что любой кризис – это шанс на начало чего-то нового.

Ибарра изучила кризисные ситуации, включая мировой финансовый кризис 2008 года, и пришла к выводу о том, что не стоит сидеть сложа руки во время кризиса. Она дает 5 ключевых советов тем, кто задумывается о своей карьере в будущем, после кризиса.

Ниже мы расскажем об этих советах.

Развивайте новые навыки

Будущее кажется неопределенным даже в более спокойные времена, а уж во время кризиса стресс и шок может оказать крайне негативное влияние на эмоциональное состояние людей.

Однако Ибарра советует не поддаваться панике, а вместо этого задуматься о новых возможностях, при этом не придерживаясь какого-то одного сценария, а рассмотреть различные варианты того, как может сложиться будущее и, соответственно, как будете действовать вы.

Какие-то предположения могут оказаться более реалистичными, какие-то – менее приближенными к реальности. Однако важен сам настрой, понимание того, что каким бы ни было будущее, вас оно не напугает.

Эксперты также отмечают, что кризис – это лучшее время для того, чтобы развивать новые навыки. Кто-то изучает иностранные языки, кто-то подписывается на образовательные каналы в области искусств, кто-то учится программировать. В любом случае, даже если навыки не пригодятся в ближайшем будущем, сам процесс обучения позволит отвлечься от стресса, связанного с эпидемией.

Готовьтесь к переменам

Любое изменение в карьере – это перемены, к которым нужно подготовиться. Несмотря на то, что сейчас людей охватывает чувство неопределенности, важно суметь контролировать свои эмоции.

Ибарра отмечает, что важно не только наполнять себя новыми знаниями, но и поддерживать текущую мотивацию и внимание к себе, что позволит нам развиваться максимально эффективно.

Неврологические исследования показывают, что внутренние изменения зачастую более важны, чем наполнение новыми знаниями, если речь идет о росте компетенций.

Сосредоточьтесь на разных проектах

Обычные советы для тех, кто стремится к карьерному росту, заключаются в том, что необходимо повышать свои знания, наращивать число знакомых, а также заниматься самосовершенствованием. Но Ибарра советует не сосредотачиваться на каком-то одном проекте, а оценить плюсы и минусы каждого из них.

Возможно, ваши идеи не будут иметь эффекта в ближайшем будущем, однако в долгосрочной перспективе они помогут подняться по карьерной лестнице.

Ибарра говорит о том, что необходимо стремится к тому, чтобы заниматься новыми делами в компании с новыми людьми, так как это позволяет открывать новые возможности, а также узнать что-то новое о себе, о свои умениях, предпочтениях и тех условиях, при которых вы демонстрируете свои лучшие качества.

Возобновляйте контакты

Эпидемия коронавируса вынуждает нас сидеть дома и соблюдать дистанцию. Казалось бы, это не лучшее время для того, чтобы наращивать число контактов. Однако сейчас, когда люди чаще общаются в режиме онлайн, это лучшее время для того, чтобы возобновить старые знакомства, напомнить о себе старым друзьям, одноклассникам и знакомым, а также рассказать о своих проектах и планах.

Зачастую не очень близкие знакомые могут выступить с конструктивной критикой или высказать свое мнение более честно, чем близкие люди, которые побоятся обидеть или задеть своими словами.

Ибарра советует составить список знакомых, которые могли бы помочь в том или ином проекте, которые являются специалистами в той или иной области. Так, стоит возобновить общение с бывшими коллегами, которых вы считаете профессионалами в своем деле, с бывшими однокурсниками или одноклассниками.

Говорите об этом вслух

Стремление продвинуться по карьерной лестнице может быть неким внутренним процессом. Однако Ибарра говорит о том, что важно говорить об этом вслух с людьми, которым вы доверяете. Прежде всего, такие разговоры помогут вам прояснить собственные цели и убедиться в том, что ваши планы не слишком нереалистичные. Разговор с близким человеком поможет опуститься с небес на землю, если вы замечтаетесь о недостижимом, но при этом такой разговор поможет поддержать вас в стремлении к переменам.