 

На подмосковной трассе нашли одинокую чертырехлетнюю девочку

05.05.2020, 9:10, Новости дня

На Пятницком шоссе была найдена четырехлетняя девочка — солнечногорские полицейские выехали проверить сообщение о гуляющем по оживленной трассе ребенке дошкольного возраста без верхней одежды.

Сотрудники ДПС подобрали малышку на территории заправки, обогрели, успокоили ее и разыскали ее маму.

 

Мама заявил инспекторам, что оставила своего ребенка в квартире под присмотром знакомых. Появление дочки на шоссе 37-летняя женщина объяснить не сумела.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в отношении матери был составлен протокол об административном правонарушении.



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