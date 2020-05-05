Вступил в силу запрет на продажу спиртного в жилых домах

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05.05.2020, 9:10, Новости дня

В РФ вступили в силу изменения в закон об обороте алкоголя, согласно которым нельзя будет продавать спиртное в жилых домах.

"Вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях", – сообщает "Парламентская газета".

Согласно новому закону, исключение сделано для заведений, где площадь зала обслуживания посетителей составляет не менее 20 квадратных метров. Однако регионы имеют право вводить дополнительные ограничения в части, касающейся увеличения размера площади зала.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон 24 апреля. Авторы данной инициативы ранее поясняли, что закон призван регулировать работу так называемых "наливаек" – небольших баров, расположенных в жилых домах, которые торгуют пивом по ночам. Зачастую они располагаются на первых этажах жилых домов, и жильцы этих домов жалуются на то, что местная публика нарушает общественный порядок.
 

 



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