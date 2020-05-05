Ученые хотят переименовать коронавирус

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05.05.2020, 9:00, Разное

Ученые предложили переиментовать коронавирус из-за негативного воздействия на сосуды легких. Специалисты считают, что новое название точнее будет охарактеризовать тяжелую легочную болезнь, вызываемую опасной инфекцией.
Если научное сообщество одобрит решение коллег, то коронавирус начнут называть: «микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом». Это название указывает на то, что из-за вируса в организме происходит повреждение сосудов, а также образуются тромбы в легких. На фоне этого развивается полиорганная недостаточность, приводящая к смерти пациента.

В то же время медики из РФ не согласны с подобным умозаключением. Они сочли бессмысленным их предложение по поводу переименования коронавируса, поскольку не установлено определенной связи между воздействием инфекции и развитием патологии. Хотя исследования показывают, что у пациентов с COVID-19 наблюдается повышенное тромбообразование.



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