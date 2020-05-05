Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

05.05.2020, 9:08, Новости дня

Российские регионы в 2020 году освобождаются от платежей по бюджетным кредитам в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», – говорится в справке к документу.

Освобожденные средства субъекты РФ смогут направлять на борьбу с пандемией. Кроме того, их могут использовать в качестве компенсаций снижения налоговых и неналоговых доходов.

Отмечается, что это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег жителям РФ приведет к «взрыву» инфляции.