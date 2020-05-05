Инсайдер обнародовал снимок и параметры бюджетного смартфона Huawei Y6P

05.05.2020, 8:53, Разное

В интернете появились технические параметры и качественная фотография нового бюджетного смартфона Huawei Y6P. Полезной для потребителей информацией поделился инсайдер Судханшу Амбхоре.

На своей странице в социальной сети Twitter данный пользователь часто публикует достоверные данные о новинках в мире смартфонов. Его очередная публикация касается недорого девайса Huawei Y6P. Так, этот мобильный аппарат получит от разработчиков дисплей разрешением 1600 на 720 точек, 3 Гб оперативной и 64 Гб собственной памяти, однокристальный процессор MediaTek P22 и разъем для установки карты памяти microSD объемом до 512 Гб.

Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. Предполагается также наличие тройной основной камеры на 13+5+2 Мп и «фронталки» на 8 Мп. Дактилоскопический сканер у нового девайса находится на обратной стороне, работать он станет благодаря операционной системе Android 10. О стоимости Huawei Y6P Судханшу Амбхоре не пояснил в своем сообщении.

Прежде в интернете появился патент на разработку нового планшета с восьмидюймовым дисплеем Huawei MatePad, который будет оснащен двойными динамиками. Аппарат должен получить сертификацию Wi-Fi alliance и поддержку сетей 4G и 5G, а также операционную систему десятой версии Android. Бюджетная модификация выйдет на рынок с двумя камерами.