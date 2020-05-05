 

Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин попал в больницу из-за травмы головы

05.05.2020, 8:53, Разное

Российский артист Сергей Лавыгин, известный по сериалу «Кухня», получил травму головы, упав возле собственного дома. Об этом передают столичные СМИ со ссылкой на собственных информаторов.
Прославившийся после исполнения роли повара Сени в популярном сериале «Кухня», артист Сергей Лавыгин оступился на лестнице у своего дома и сильно ударился головой. В данный момент он пребывает в больнице. Согласно предварительной информации, у кинодеятеля врачи выявили черепно-мозговую травму закрытого типа и сотрясение мозга, но диагноз еще придется уточнить.

В январе нынешнего года стало известно о свадьбе Сергея Лавыгина с коллегой по творческому цеху Марией Луговой, которая работает в столичном ТЮЗе. Они начали встречаться еще семь лет назад, но через небольшой промежуток времени их роман прекратился, потому как актер встретил Анну Бегунову. Эти отношения тоже закончились, и звезда «Кухни» написал в социальной сети бывшей возлюбленной, после чего они снова стали вместе.

Актер сыграл почти в трех десятках кинопроектов. Кроме сериала о работе поваров в ресторане, его можно увидеть в фильмах «Мамочки», «Самый лучший день», Гранд», «Лед 2» и других.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Здоровье: Жиры из пищи стоят за развитием депрессии, доказали неврологи

10.04 / Мнение: Хуже, чем кризис, глобальное правительство и триллионные убытки Норвегии

09.04 / Актриса Ольга Чудакова рассказала о причинах своего развода с Моисеевым

29.03 / «За два дня поправилась на целый размер»: Ирина Безрукова пережила шок из-за своей фигуры

09.04 / Ученые нашли превращающие клетки в “зомби” вирусы

27.03 / Может ли кардиолог лечить пневмонию?

27.04 / Тимати признался, что ему “плохо и грустно без Егорки Крида”

11.04 / «Работа на опрежение»: Онищенко объяснил причины ввода пропускного режима в Москве

28.04 / Второй россиянин инфицирован коронавирусом на борту Diamond Princess

29.03 / Медики назвали продукты, от которых нужно отказаться после 30 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска