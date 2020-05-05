Звезда «Кухни» Сергей Лавыгин попал в больницу из-за травмы головы

05.05.2020, 8:53, Разное

Российский артист Сергей Лавыгин, известный по сериалу «Кухня», получил травму головы, упав возле собственного дома. Об этом передают столичные СМИ со ссылкой на собственных информаторов.

Прославившийся после исполнения роли повара Сени в популярном сериале «Кухня», артист Сергей Лавыгин оступился на лестнице у своего дома и сильно ударился головой. В данный момент он пребывает в больнице. Согласно предварительной информации, у кинодеятеля врачи выявили черепно-мозговую травму закрытого типа и сотрясение мозга, но диагноз еще придется уточнить.

В январе нынешнего года стало известно о свадьбе Сергея Лавыгина с коллегой по творческому цеху Марией Луговой, которая работает в столичном ТЮЗе. Они начали встречаться еще семь лет назад, но через небольшой промежуток времени их роман прекратился, потому как актер встретил Анну Бегунову. Эти отношения тоже закончились, и звезда «Кухни» написал в социальной сети бывшей возлюбленной, после чего они снова стали вместе.

Актер сыграл почти в трех десятках кинопроектов. Кроме сериала о работе поваров в ресторане, его можно увидеть в фильмах «Мамочки», «Самый лучший день», Гранд», «Лед 2» и других.