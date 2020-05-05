 

В США потерпел крушение охранявший Трампа истребитель F-15C

05.05.2020, 8:53, Разное

В Мэриленде был вынужден совершить экстренную посадку один из истребителей F-15C, который охранял Дональда Трампа. Инцидент произошел 4 мая.
Президент США Дональд Трамп провел выходные в Кэмп-Дэвиде, где встречался с правительственными советниками для создания плана улучшения экономических показателей на фоне вспышки коронавируса нового типа Covid 19. Местные издания передают, что потерпевший крушение истребитель F-15C принимал участие в мероприятии NOBL EAGLE, осуществляя охрану безопасности полетов главы американского государства и представителей кабинета министров от угроз террористических атак в воздушном пространстве.

Согласно имеющимся данным, у самолета сломалось шасси, поэтому пилоту пришлось приземлиться на боковую сторону, сам летчик не пострадал. На активности авиационной базы этот инцидент не сказался. Расследование произошедшего инцидента продолжается.



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