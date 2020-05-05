Вывозные рейсы из Вьетнама, Турции и Таджикистана запланированы на вторник

05.05.2020, 8:53, Новости дня

Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетают из Вьетнама, Турции, Таджикистана, сообщила Минкомсвязь.

Так, на 5 мая запланированы рейсы Камрань – Санкт-Петербург – Москва, Анталия – Ростов-на-Дону – Уфа, Душанбе – Сургут – Екатеринбург, передает РИА «Новости».

Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании РФ в марте сократили перевозки на 28,1% по сравнению с мартом 2019 года.

В начале апреля «Аэрофлот» и «Россия» объявили о сокращении количества внутренних рейсов из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения». Количество рейсов в день тогда во многие регионы было сокращено до одного в день или нескольких в неделю.