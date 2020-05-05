 

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса

05.05.2020, 8:48, Новости дня

Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств этого утверждения, сообщил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это спекулятивное утверждение. Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей», – цитирует ТАСС Райана. 

По его словам, сейчас ВОЗ работает на основе фактических данных, полученных на основе анализа генетических последовательностей. Он отметил, что речь идет о естественном происхождении вируса. 

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. 



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