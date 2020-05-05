Новый Audi Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром Audi

05.05.2020, 8:41, Новости дня

Представители Audi рассекретили подробности о новом электрокаре Audi Q4 e-tron.

Вместе с тем модель претендует на звание самой компактной и недорогой за всю историю марки. За счет таких преимуществ, планируется максимально повысить шанс на опережение остальных соперников в сегменте. Вместе с тем еще в прошлом году показали модель в качестве концепта. Электрическая новинка получила архитектуру VW MEB.

В дальнейшем через несколько лет планируется выпустить свыше 25 машин, которые задействуют аналогичную платформу. Электроагрегаты здесь применяются на каждой оси, а общая мощность окажется выше 300 л.с. Старт продаж Audi Q4 e-tron может состояться уже к 2021 году по цене от 45 тысяч долларов.