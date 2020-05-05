Недорогие модели Chevrolet застряли на границе России

05.05.2020, 8:41, Новости дня

Компания Chevrolet планировала к первой половине текущего года начать продажи в РФ недорогих моделей автомобилей.

Однако планы несколько изменились, тогда как поступление техники состоится несколько позже заявленных сроков. В частности, поставки уже начались, тогда как первая партия расположена на границе, так как обнаружены проблемы с оформлением документов на ввоз техники. Также предполагается, что приостановка поставок может быть связана с долгами Ravon.

Несмотря на то, что потенциальные клиенты демонстрируют высокий интерес к продукции компании, однако не все дилерские центры объявили о готовности возобновить сотрудничество с брендом UzAuto Motors. Предполагается, что продажи начнутся к осени нынешнего года.