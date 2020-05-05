Коронавирус собирает жертвы

05.05.2020, 8:54, Коронавирус

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 3 584 174 (вчера – 3 506 924) случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Рост 3,5 процента.

Согласно открытым данным, в мире зафиксировано 251 575 (вчера – 247 473 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там зарегистрировано 1 180 634 заболевших, 68 934 человек умерли, поправились более 187 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 24 тысячи человек.

Италия лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли 29 079 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 211 938 случаев заражения. Уровень заболеваемости в стране постепенно снижается — за последние сутки был выявлен 1221 больной с коронавирусом, а власти говорят об уменьшении количества пациентов в палатах интенсивной терапии.

В Испании — самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден у 218 011 человек. Всего скончались 25 428 человек, поправились более 121 тысячи зараженных.

Сложная ситуация по-прежнему складывается в Великобритании. В стране выявлены 191 832 тысячи зараженных (прирост за сутки составил 3985 человек), при этом умерли 28 809 человек, а выздоровели — всего 910.

Россия, по последним данным, занимает 7-е место в мире по количеству зараженных — 145 268 человек (рост 8 процентов). 1356 человек скончалось, 18 095 поправились.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 806 709 человек, по состоянию на 4 мая под контролем остаются 222 510 человек. Проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.