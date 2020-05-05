Коронавирус собирает жертвы
 

Коронавирус собирает жертвы

05.05.2020, 8:54, Коронавирус
Теги: , ,

По состоянию на утро 5 мая в мире зарегистрировали 3 584 174 (вчера – 3 506 924) случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Рост 3,5 процента.

Согласно открытым данным, в мире зафиксировано 251 575 (вчера – 247 473 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там зарегистрировано 1 180 634 заболевших, 68 934 человек умерли, поправились более 187 тысяч человек. За последние сутки в стране заболели 24 тысячи человек.

Италия лидирует по количеству смертей в Европе. От COVID-19 в стране умерли 29 079 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 211 938 случаев заражения. Уровень заболеваемости в стране постепенно снижается — за последние сутки был выявлен 1221 больной с коронавирусом, а власти говорят об уменьшении количества пациентов в палатах интенсивной терапии.

В Испании — самое большое число заразившихся в Европе. Тут COVID-19 подтвержден у 218 011 человек. Всего скончались 25 428 человек, поправились более 121 тысячи зараженных.

Сложная ситуация по-прежнему складывается в Великобритании. В стране выявлены 191 832 тысячи зараженных (прирост за сутки составил 3985 человек), при этом умерли 28 809 человек, а выздоровели — всего 910.

Россия, по последним данным, занимает 7-е место в мире по количеству зараженных — 145 268 человек (рост 8 процентов). 1356 человек скончалось, 18 095 поправились.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 806 709 человек, по состоянию на 4 мая под контролем остаются 222 510 человек. Проведено 4 460 357 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Еще 10 581 инфицированных

03.05 / Россия уступила Турции. Но ненадолго

02.05 / В России новый «рекорд»

01.05 / Коронавирус не отступает

30.04 / И снова рекорд по числу инфицированных

29.04 / В Ярославской области увеличат количество автобусов на дачных направлениях

29.04 / Статистика по заболеваемости COVID-19 неутешительная

28.04 / Рыбинская городская больница №3 готова принимать пациентов с коронавирусом

28.04 / Пандемия коронавируса: Россия вышла на 8 место

27.04 / Коронавирус: Россия обогнала Китай. На очереди Иран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска