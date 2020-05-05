Малоизвестные ужасы Второй Мировой: Как японцы съели печень американских летчиков

05.05.2020, 8:31, Разное

Зверства, совершенные японскими военными в годы Второй мировой войны в наши дни достаточно хорошо известны. Это печально знаменитая резня в Нанкине, нечеловечески жестокие медицинские "эксперименты" Отряда 731, а также многочисленные случаи пыток и убийства военнопленных.

Однако есть еще одна шокирующая история, о которой знают в основном лишь специалисты-историки, потому что она слишком страшная. Даже в статьях на википедии об этом сообщается очень кратко.

Общественность узнала о ней во всех подробностях благодаря книге писателя Джеймса Брэдли "Летчики: Истинная история мужества" ("Flyboys: A True Story of Courage"), вышедшей в 2003 году. Многие события из этой книги подтверждаются историческими документами.

Началось все утром 2 сентября 1944 года, когда американские летчики готовились к дневному вылету на бомбардировщиках. Их целью был японский остров Титидзима, расположенный примерно в 700 милях к югу от Токио.

Летчики успешно приближались к острову, когда внезапно выяснилось, что их поджидали японцы и что они по факту попали в хорошо расставленную ловушку. Американские бомбардировщики встретил массированный зенитный огонь, 2 бомбардировщика упали сразу же, остальные были подбиты и летчики сумели покинуть горящие самолеты. Увы, восьмерых из них почти тут же подобрали японские военные корабли.

Всех восьмерых сначала долго пытали, а потом приговорили к смертной казни через отрубание головы или закалывание штыками. Но то, что произошло потом, является действительно очень жуткой частью истории. Несколько японских офицеров решили съесть печень убитых летчиков, причем не просто съесть, а приготовили из нее традиционное японское блюдо сукияки – овощи с тонко нарезанным ломтиками мясом. Некоторые другие части тела летчиков были съедены старшим персоналом японского гарнизона.

Целью этого ритуального каннибализма считалось повышение морального духа японских солдат и одновременное запугивание других пленных. Однако на самом деле все было похоже на то, что японские офицеры реально любили человеческое мясо.

В своей книге Брэдли отмечает, что помимо инцидента с печенью американских летчиков, японцы практиковали так называемый "каннибализм по частям". Это когда у живых пленников постепенно отрезались конечности, которые японцы употребляли в пищу, при этом ампутация проводилась грамотно, чтобы человек прожил как можно дольше. О подобном рассказывали и другие очевидцы, которые были в числе военнопленных и которым удалось дожить до конца войны.

Случай с поеданием печени летчиков вошел в историю как "Инцидент на Титидзиме" или "Инцидент Огасавара". Приказ об убийстве летчиков отдавал генерал Йошио Тачибана, известный среди своих солдат как садист и алкоголик.

После капитуляции Японии и окончании Второй Мировой войны на острове Гуам были проведены судебные процессы над японцами. Майор Суэо Матоба (На фото выше), капитан Шизуо Йошии и генерал Йошио Тачибана были признаны виновными в убийстве пленных американских летчиков и посмертном поедании частей их тела. Они были приговорены к смертной казни.

Во всей этой жуткой истории есть еще один момент, который известен даже больше, чем японский каннибализм. Всего японцы тогда сбили над Титидзимой 9 летчиков, а захватили лишь 8. Девятому лишь чудом удалось спастись и его позже подобрал экипаж американской подводной лодки. Звали этого 20-летнего лейтенанта Джордж Буш-старший. В 1989 году он стал 41-м президентом США.