Томминокеры: Таинственные зеленые человечки из шахт

05.05.2020, 8:31, Разное

При слове "Томминокеры" большинство людей вспоминают знаменитый фантастический роман Стивена Кинга, при этом оригинальное значение этого термина в наши дни практически забыто.

Однако сотни лет назад томминокеры были не менее популярны, чем лепреконы, с которыми у них немало схожего. Различие в том, что томминокеры живут в пещерах и подземельях, как европейские гномы.

Чаще всего о томминокерах (изначально просто ноккерах) рассказывается в уэльском и девонском фольклоре. Их название можно перевести как "Те, кто стучит" – считалось, что именно ноккеры стучат по стенам шахт, чтобы вызвать смертоносные обвалы. Местные шахтеры многократно слышали эти загадочные постукивания.

Некоторые уверены в том, что ноккеры злобные и жаждут смерти людей, однако немало самих шахтеров, которые лично видели странных маленьких человечков в подземных туннелях, уверяли, что ноккеры своими стуками наоборот пытаются предупредить людей об опасности и что если, услышав эти постукивания, вовремя уйти, то можно счастливо избежать обвала породы (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Очевидцы описывали томминокеров как крошечных человечков ростом в полметра, с зеленоватой кожей, нормальными человеческими пропорциями тела и одетыми в грязную одежду, похожую на типичную шахтерскую робу. Все увиденные томминокеры были мужчинами.

Когда в 19 веке в Калифорнии началась золотая лихорадка и все начали рыть шахты и искать золото, множество британских шахтеров отправились в США и привезли с собой веру в ноккеров. Когда они начали встречать странных маленьких человечков в американских шахтах, то истории об этом быстро разошлись по всем штатам и ноккеров в какой-то момент стали называть томминокерами.

Тогда же появились поверье, что странные стуки в шахте могут не предвещать завал, а наоборот указывать на богатые месторождения руды или иных ценных ископаемых. И когда кто-то слышал эти звуки, то отправлялся блуждать по туннелям в поисках их источника. Чаще всего такие шахтеры потом просто пропадали без вести, но были и такие, кто действительно натыкался на богатое месторождение.

Именно поэтому сложно однозначно сказать, считались ли томминокерами плохими или хорошими существами. Когда происходили обвалы, гибли или пропадали люди, томминокеров ругали, но если благодаря их стукам удавалось найти жилу или выбраться из лабиринта туннелей, их называли хорошими и благодарили.

Спустя еще несколько десятилетий появился целый пласт "городских легенд", согласно которому странные стуки в шахтах производят призраки погибших шахтеров и делают они это, чтобы предупреждать живых об опасности. Именно после этого фольклор о томминокерах стал постепенно забываться, уступив вере в призраков.

Теперь шахтеры стали пытаться задобрить призраков и приносили с собой в шахту куски хлеба или пирога, чтобы оставить их в какой-нибудь нише и попросить у призраков защиты и милости.

К началу ХХ века томминокеры практически канули в лету. О них вспоминали лишь собиратели сказок или местные жители, дома которых стояли рядом с шахтами и которые иногда тоже слышали странные постукивания. Ходили слухи, что когда шахта закрывается, томминокеры "уходят жить" в ближайшие дома и стучат уже там, предсказывая теперь не обвалы, а смерть членов семьи или несчастные случаи.

В наши дни многие исследователи считают, что столетия назад в шахтах нередко работали маленькие дети, в том числе нелегально, и что именно с ними и сталкивались шахтеры под землей. Зеленоватая кожа детей могла стать такой от соприкосновения с медью.