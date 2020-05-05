17-летняя девушка во время клинической смерти обнаружила своих будущих внуков

05.05.2020, 8:30, Разное

Это произошло более 20 лет назад с Микаэлой Розер, жительницей штата Пенсильвания. Сейчас ей 32 года, она преуспевающий психотерапевт и у нее есть муж и дети, но тогда она была 17-летней девушкой, которая еще жила с родителями.

В тот день она ехала в машине с родителями и сидела на заднем сидение, точнее дремала. В какой-то момент едущий позади них автомобиль потерял управление и на всей скорости врезался в их машину. Основной удар пришелся на Микаэлу.

Девушка не помнит момент удара, она на краткий миг пришла в себя лишь тогда, когда парамедики уже вытащили ее из машины, положили на каталку и катили в ней к медицинскому вертолету. Микаэла помнит, как ветер задувал ей в лицо, а потом она умерла.

Микаэла была мертва несколько минут, потом ее реанимировали и ее сердце снова забилось, но последующие две недели она провела в коме в больнице. Когда она очнулась, то едва могла говорить, поэтому далеко не сразу поведала родным о том, что она видела, когда была мертва (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Я была окружена неярким белым светом, было тихо и спокойно, никаких звуков. Я ощущала себя так хорошо, это было лучшее чувство, что я когда-либо переживала. И это точно было реальным, это не было сном. Я не находилась в своем теле и хотя и не могла посмотреть вниз и увидеть его, я отчетливо ощущала, что происходит.

Это было не то, что можно было ожидать. Вдруг вокруг меня начались словно вспышки. Это были картины разных мест с разными людьми. И там было не только прошлое, это было одновременно и прошлое и настоящее и будущее. Я видела себя маленькую и потом видела себя в разные моменты своей жизни, вплоть до этого ДТП. Самое яркое, что я видела, это мои будущие внуки, а ведь у меня тогда даже и детей то не было!

У меня было понимание того, что если бы я "ушла туда", со мной все было бы в порядке, однако я уже не была бы собой, я не была бы Микаэлой Розер, какой я являлась на Земле. И у меня было непреодолимое желание продолжать жить дальше.

Потом белый цвет вокруг окрасился во все цвета радуги и я словно ощутила слезы на своем лице, однако я все еще не была в своей физической форме. Затем я почувствовала, словно меня вытянуло из космоса через длинный туннель, хотя нет, это было скорее похоже на желоб, а не на туннель.

И вдруг я заметила свое тело, оно лежало на больничной койке. Я смотрела на него со стороны и мне было ни капельки не страшно. Все это казалось очень естественным. Сначала я просто смотрела на него, потом я смогла входить в него и выходить обратно.

Потом я стала перемещаться по разным комнатам. Мне достаточно было подумать "Я хочу пойти к стойке медсестер" и я оказывалась там. Я побывала в столовой, а потом я заметила моих родных. Мама и папа стояли и разговаривали с моей бабушкой.

Потом я ощутила очень сильную связь между моим телом и духом, как будто наступил момент, когда я могу вернуться в свое тело. К тому времени я твердо решила остаться на Земле и не идти туда. Я решила сосредоточиться на своем теле.

Когда я очнулась после комы, меня продержали в больнице всего 4 или 5 дней. У меня был сильный порез на левой руке и там был шрам. Еще у меня была черепно-мозговая травма и потеря кратковременной памяти. В то время у меня было такое же внимание, как у двухлетнего ребенка, я могла что-то увлеченно делать, а потом просто забыть об этом.

Потом я прошла через рекреационную, поведенческую и физическую терапию, чтобы мой мозг начал нормально работать. В самом конце я заново прошла тест для того, чтобы вернуться в школу в мой класс.

Я не пытаюсь никого убедить в том, что загробный мир существует, я лишь рассказываю свою историю, то, что со мной произошло. Один из моих друзей физик и когда он выслушал это, то сказал "В этом точно что-то есть", а я ему сказала "Конечно есть. Как иначе я могла бы знать слово в слово, о чем говорили мои родители с бабушкой в тот момент, когда я лежала в коме?"

Эта история подтолкнула меня к испытания чего-то нового. Я поехала из Пенсильвании, из своего маленького городка в 1800 человек, в Лос-Анджелес. Это был для меня большой скачок. Если бы не случай, я наверное никогда бы не покинула свой городок".