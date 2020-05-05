Сбывается Великая Китайская Мечта

05.05.2020, 8:30, Разное

Вячеслав Иванов

Мы привыкли, что если Великая Китайская, то обязательно стена. А если мечта, то обязательно Великая Американская. Но когда сдвинулись с привычных мест все стандарты, то и ценностные ориентации отходят от стереотипов, меняясь порой самым неожиданным образом.

Великая Американская Стена, воздвигающаяся на южной границе США и призванная оградить самую мощную экономику в мире от мексиканских эмигрантов-нелегалов, не только не выполнила эту функцию, но даже не сумела защитить страну от ничтожнейшего микроорганизма. Да и сам инициатор американской «стройки века», несмотря на все его личные миллиарды и диплом Пенсильванского университета, а также мегаресурсы госбюджета, самую великолепно вооруженную в мире армию и флот, в качестве кризисного менеджера оказался не эффективнее председателя белорусского колхоза, по необъяснимому капризу природы занявшего президентское кресло европейской страны среднего размера…

«Китайский синдром»-2020

Когда несколько десятилетий назад внезапно активизировались, сначала как бы с легкой иронией, а затем все более и более всерьез, разговоры о всеохватывающей «китаизации» мирового экономического, политического, культурного и всяческого иного пространства, вряд ли даже самые озабоченно настроенные эксперты могли предположить, что пророчества эти станут сбываться так стремительно и так буквально…

Нынешняя ситуация представляет собой благодатнейшую почву для разного рода спекуляций, в том числе и конспирологического характера. Одна из самых экзотических в этом ряду версий заключается в следующем.

Разработанный в тайных лабораториях Китая (что само по себе отнюдь не исключено), новый вирус на самом деле, помимо, так сказать, сиюминутных симптомов, имеет еще и программу отложенного действия, глубоко внедренную в его ДНК-молекулу. И пока медики и прочие специалисты борются с внешними проявлениями инфекции, эта программа исподволь воздействует на человеческий организм. И спустя какое-то время (точно не знает никто, но можно предположить, что где-то в промежутке от 18-ти до 24-х месяцев) запускается механизм, вызывающий изменения на клеточном уровне.

У всех без исключения носителей вируса, которым посчастливилось выжить, начинает желтеть вся поверхность кожи, меняются характерным образом разрез глаз и овал лица, а волосы приобретают цвет вóронова крыла и становятся прямыми. На психологическом уровне возникает подсознательная и потому неодолимая потребность, при одновременном выявлении чрезвычайных к тому способностей, изучать китайский язык.

Таким образом, все человечество, без явно насильственного воздействия, становится единой дружной китайской нацией. Или расой – кому как приятнее. Этой великой целью, кстати, объясняется чрезвычайно высокая контагиозность Covid-19, иначе не стоило бы огород городить…

Звучит как бред, согласен. Но не более чем теория, которая гласит, что в тех же тайных лабораториях уже существует антидот, вакцина против этого коронавируса. В скором времени о ней будет с триумфом сообщено, после чего начнется вакцинация, которая на самом деле преследует цель – избавить человечество от балласта в виде «тех, кому за…» (цифры проставляются по мере необходимости). Вакцина вводится в первую очередь людям т.н. золотого возраста, официально – как проявление неустанной заботы общества главным образом о них – стариках и прочих немощных. А через шесть, девять или двенадцать месяцев наступает ВОС (не путать с ВОЗ!) – внезапная, то есть необъяснимая, остановка сердца. Ну, или какая-то иная форма летального исхода. Никаких следов, все чисто, культурненько и пристойненько, и закусочка на бугорке…

Попугаи попугают-попугают, да и затихнут…

Вдаваться в анализ содержания таких теорий, а также причин и источников их появления, бесполезно. Может быть, за каждой из них кроются чьи-то групповые интересы, а может быть, это просто плоды чьей-то болезненной фантазии. В любом случае Китаю нет никакого смысла тратить на изобретение такого вируса свои денежные, интеллектуальные и материальные ресурсы.

У Поднебесной, точнее у ее руководителей, в руках гораздо более простые и действенные ключи от двери, ведущей лидеров КНР к мировой гегемонии во всех областях. Великому Кормчему и не снились такие возможности.

А может, как раз и снились, и ноги нынешней ситуации растут как раз из этих сновидений…

Вот всего пара примеров из последних недель. Президент США Дональд Трамп в одном из своих публичных выступлений назвал Covid-19 «китайским вирусом». В общем-то, этим он обозначил географическую родину новой разновидности коронавируса, как в свое время отличавшийся особой свирепостью грипп получил название «испанский» по стране своего возникновения и распространения.

Реакция со стороны Китая последовала незамедлительно, и в самых резких, допускаемых дипломатическими рамками приличия, выражениях. Лидеры величайшей коммунистической державы ПОТРЕБОВАЛИ, чтобы впредь никаких высказываний подобного рода западные политики себе не позволяли. И хваленый пресловутый Дональд тут же согласился на ничью… Ну, то есть, тихо похоронил свою идею именовать возбудителя новой хвори по национальному признаку.

Правда, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон недавно, уже после Трампа, высказался в том смысле, что хорошо бы, дескать, провести независимое расследование обстоятельств, при которых вирус возник на территории Китая. Чтобы, значит, мир мог извлечь из этого урок на будущее.

Посол КНР в Австралии Чен Цзинь тут же выступил с предупреждением, что «попытки официальной Канберры добиться такого расследования могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции. Более того, китайские туристы и студенты тоже могут прекратить посещения Австралии». А сам Моррисон, как и его коллеги из ряда европейских стран, позволявшие себе что-то в таком же роде, удостоился со стороны Пекина прозвища «попугай Трампа»…

Как пишет по этому поводу портал «24 Канал», австралийские бизнесмены наблюдают за пикировкой между правительством их страны и Китаем со страхом: «По их мнению, давление на Пекин может нанести огромный вред Австралии».

Вот вам и весь сказ. Сегодня в Китае сосредоточены приводные ремни практически всех национальных экономик планеты. Зависимость мировой экономки от человеческих, сырьевых и финансовых ресурсов КНР разными экспертами оценивается в рамках от 25-ти до срока процентов. А некоторые называют и еще бóльшие цифры, но даже минимальной из указанных достаточно, чтобы представить, ЧТО ожидает любую страну, если она попадет в черный список Большого Китайского брата… Да хоть бы и группу стран, пусть самых-самых великих и могущественных. Так что оптимальный вариант в этой ситуации – присвоить новому вирусу титул «вторая испанка» (или Испанка-2). Тем более что королевство на Пиренейском полуострове по числу инфицированных и по количеству летальных исходов вполне дает повод для такого компромиссного решения.

А нам остается не обращать внимания, если вдруг начнет изменяться цвет кожи: будем надеяться, что это всего лишь гепатит…