Минкомсвязи предложило использовать «Госуслуги» для подписи документов
05.05.2020, 8:30, Новости дня
Минкомсвязи России предложило разрешить россиянам совершать ряд сделок, используя портал «Госуслуги» в условиях пандемии.
Проект соответствующего документа опубликован на портале правовых актов.
Отмечается, что данная система будет обеспечивать создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».
Новый сервис позволит гражданам дистанционно подписывать договоры аренды федерального имущества, ряд документов, связанных с трудоустройством и образованием, а также при предоставлении налоговой отчетности физических лиц. Полный список возможностей определит Минкомсвязь.
Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа. Сперва испытать систему планируется в экспериментальном режиме.
Ранее в Минкомсвязи сообщили, что граждане РФ теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг.
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