Российский врач рассказал об опасности коронавируса для астматиков

05.05.2020, 8:09, Разное

Российский инфекционист, врач-педиатр и вакцинолог Евгений Тимаков предупредил астматиков об опасности коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. По словам Евгения Тиамакова, людям с бронхиальной астмой и иными хроническими бронхо-легочными заболеваниями необходимо продолжать пить лекарства.

Любые вирусные инфекции, оказывающие негативное воздействие на легкие, а к таким и относится новый коронавирус, представляют смертельную опасность пациентам с диагнозом астма, пишет РИА «Новости». Евгений Тимаков рекомендует всем астматикам и другим лицам с хроническими заболеваниями легких соблюдать режим самоизоляции и носить маски.

Также на сайте, принадлежащем Национальному медицинскому исследовательскому центру терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения России, появился перечень лекарств для астматиков. Их необходимо продолжать принимать, чтобы не усугублять состояние здоровья из-за хронических болезней.