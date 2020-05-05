Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

05.05.2020, 8:08, Новости дня

Розничные продажи одежды в РФ в период с февраля по апрель в 2020 году рухнули на 90%, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В своем исследование специалисты компании использовали данные кассовых чеков в первой половине апреля и аналогичным периодом в феврале, передает РИА «Новости».

Средний чек покупки по РФ в апреле составил 3 тыс. 805 рублей против 2 тыс. 140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня.

Отмечается, что в Москве ситуация с розничными продажами одежды немногим лучше – спад в столице составил 76%. Средний чек при покупке одежды в апреле составил 5 тыс. 919 рублей против 2 тыс. 816 рублей в феврале.

Ранее сообщалось, что в период с 30 марта по 5 апреля в РФ значительно сократились продажи антисептиков.