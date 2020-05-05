10 человек в клубах двух ведущих лиг Германии заражены коронавирусом, рестарт сезона могут отложить

05.05.2020, 8:05, Новости дня

По итогам первой массовой проверки на коронавирус игроков и персонала команд первой и второй Бундеслиги Германии выявлено 10 положительных ПЦР-тестов. Об этом 4 мая сообщила на своем сайте Немецкая футбольная лига.

Всего в 36 клубах проведено 1724 теста. Инфицированных изолировали.

“Тесты, проведенные в последние несколько дней, преследовали цель обеспечить дополнительную безопасность и таким образом максимально защитить игроков от заражения в ходе командных тренировок”, – сказано в сообщении.

Стартовала вторая волна тестирования, призванная выявить возможные ложно-отрицательные результаты анализов.

Лига не комментирует сроки возобновления сезона, который был прерван 16 марта.

По сообщению Deutsche Welle, правительство Германии было готово объявить о рестарте чемпионата с 9 мая, однако принятие окончательного решения было отложено как минимум до 6 мая. Издание отмечает, что это делает практически невозможным проведение тура на ближайших выходных, поскольку командам до сих пор не разрешают проводить тренировки в полном составе – футболисты занимаются небольшими группами. Задержка чемпионата сулит большие убытки владельцам клубов – общий оборот двух Бундеслиг превышает $1 млрд.

Goal.com со ссылкой на SID писало, что руководители клубов убедили министров спорта федеральных земель дать добро на возобновление игр с 15 мая, но многое зависит от результатов тестирования.

В середине апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все крупные массовые мероприятия будут запрещены до 31 августа. 4 мая в стране начался второй этап ослабления карантина. Во многих городах открылись парикмахерские, музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады.

В Германии коронавирусом с начала вспышки были инфицированы 165 745 человек, 6866 умерли.