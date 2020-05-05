Офис президента уладил конфликт с мэрами, у сына Лукашенко якобы нашли коронавирус. Главное из Telegram-каналов

05.05.2020, 8:05, Новости дня

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У сына Лукашенко коронавирус?

Белорусский Telegram-канал “Трыкатаж” без указания источника утверждает, что сын президента Беларуси Александра Лукашенко заразился коронавирусом.

“У Николая Лукашенко – положительный тест на коронавирус, при этом симптомов болезни никаких нет”, – пишет паблик.

Официально слухи о заражении Николая Лукашенко не комментировали.

Офис президента договорился с мэрами

“Женщина с косой” пишет, что Офис президента Украины “заключил перемирие” с региональными властями.

“Региональный бунт сейчас растворится так же быстро, как появился. Источник сообщает, что уже Офис президента и многие региональные элиты заключили перемирие по теме “антикарантинного бунта”, – утверждают авторы паблика.

Речь идет о конфликте между центральными властями и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко (поддержку ему выразили мэры других крупных городов).

При этом “Резидент” утверждает, что на этом фоне Офис президента предложил главе государства “перехватить инициативу” и “возглавить процесс усиления позиции мэров и создать региональную партию во главе с [мэром Киева] Виталием Кличко”.

Комары могут переносить коронавирус?

Telegram-канал “Коронавірус_інфо” пишет: информация о том, что комары могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, – миф.

“В сети в последнее время распространяется миф о том, что якобы комары способны переносить COVID-19. Коронавирус – это респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии минимум 2 м от людей с кашлем или повышенной температурой, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены”, – говорится в сообщении.