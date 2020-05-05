 

Кулеба предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны

05.05.2020, 8:05, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маасом поднял вопрос сооружения в немецкой столице монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба украинского МИД.

“В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти”, – отметили в ведомстве.

Кроме того, собеседники “выразили удовлетворение” фактом возобновления консультаций в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

Кулеба и Маас обсудили дальнейшие шаги для воплощения решений саммита лидеров “Нормандской четверки” в Париже и подготовку к саммиту в Берлине.

Ранее идею сооружения памятника украинцам в Берлине высказывал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, уровень знаний немецкой общественности об этих жертвах Украины по сей день крайне ограничены. Он напомнил, что эсэсовцы в годы войны убили более 5 млн жителей Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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