Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

05.05.2020, 8:05, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Верхнеторецкого, Красногоровки, Новотроицкого, Авдеевки, Старогнатовки, Водяного и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Крымского и Орехово.

“По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности украинских военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия”, – отметили в штабе.

По данным разведки, 4 мая украинские военнослужащие ликвидировали одного российского оккупанта и не менее двоих ранили. Силы ООС уничтожили военный грузовик противника.

После полуночи представители оккупационных войск обстреляли украинские позиции у Невельского из запрещенных минометов калибра 82 мм. Потерь у сил ООС нет.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.