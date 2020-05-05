Жертвами COVID-19 в мире стали более 250 тыс. человек

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05.05.2020, 8:05, Новости дня

По состоянию на утро 5 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 584 071 человек (+77 тыс.). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 251 510 человек (+4 тыс.), выздоровел 1 165 461 (+40 тыс.) человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 180 634, умерло 68 934, излечилось 187 180 человек.

В Испании заболело 218 011, умерло 25 428, выздоровело 121 343 человека.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразилось 211 938, умерло 29 079, вылечилось 82 879 человек.

Далее следуют Великобритания (191 832 заразившихся и 28 809 умерших), Франция (169 583 инфицированных и 25 204 умерших) и Германия (166 152 заболевших и 6993 умерших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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