 

Новым министром здравоохранения России стал Михаил Мурашко

05.05.2020, 7:56, Разное

Новым министром здравоохранения РФ стал бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Его кандидатуру на этот пост утвердил президент Владимир Путин, сообщает Vademecum. Соответствующий приказ опубликован на сайте президента.

Мурашко возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения с 2013 года. Он сменил Веронику Скворцову, которая возглавляла ведомство с мая 2012 года и ушла в отставку вместе с кабинетом Дмитрия Медведева 15 января 2020 года. До этого момента Скворцова находилась в статусе и. о. министра.

Мурашко – доктор медицинских наук по двум специальностям: «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «акушерство и гинекология», профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и заведующий кафедрой «Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники» в МГТУ им. Н. Э. Баумана.



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