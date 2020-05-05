На реках Архангельской области начинается ледоход

05.05.2020, 7:55, Новости дня

На Пинеге начинается ледоход. Сегодня, 5 мая, он развивается в двухстах километрах от устья, сообщили в Гидрометцентре. На кадрах Архангельского центра беспилотных технологий видно, что на реке — активные подвижки льда.

Готовится к ледоходу и река Мезень, передает телеканал "Россия 24". Она вскрывается отдельными участками. Северная Двина уже очистилась ото льда. На берегах все еще сохраняются завалы. Затор образовался в Никольском рукаве.