Криштиану Роналду вернулся в Турин и отправился на карантин

05.05.2020, 7:55, Новости дня

Главная звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то смог добраться до Италии. Ранее португальскому футболисту никак не удавалось вылететь из Португалии на частном самолете из-за отсутствия разрешения на полет.

Как сообщает Record, Роналду вернулся в Турин вместе со своей семьей. Сразу же после возвращения в Италию он был отправлен на двухнедельный карантин.

Напомним, что футболист сборной Португалии после приостановки чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса улетел к себе на родину.