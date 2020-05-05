Криштиану Роналду вернулся в Турин и отправился на карантин

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05.05.2020, 7:55, Новости дня

Главная звезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то смог добраться до Италии. Ранее португальскому футболисту никак не удавалось вылететь из Португалии на частном самолете из-за отсутствия разрешения на полет.

Как сообщает Record, Роналду вернулся в Турин вместе со своей семьей. Сразу же после возвращения в Италию он был отправлен на двухнедельный карантин.

Напомним, что футболист сборной Португалии после приостановки чемпионата Италии из-за пандемии коронавируса улетел к себе на родину.



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