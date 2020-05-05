Военные специалисты провели дезинфекцию “Севмаша”
05.05.2020, 7:55, Новости дня
Военные специалисты провели дезинфекцию судостроительного комплекса "Севмаш" в Северодвинске. Работы на огромном предприятии заняли два дня. Обеззараживанием занимались подразделения Беломорской военно-морской базы, уточняет телеканал "Россия 24".
Они обработали контрольно-пропускные пункты, проходные цехов, помещения, откуда ведется управление заводом. Внутри дезинфекцию вели вручную, снаружи — на специальной технике. Обработку выполнили по указанию Минобороны для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
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