Военные специалисты провели дезинфекцию “Севмаша”

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05.05.2020, 7:55, Новости дня

Военные специалисты провели дезинфекцию судостроительного комплекса "Севмаш" в Северодвинске. Работы на огромном предприятии заняли два дня. Обеззараживанием занимались подразделения Беломорской военно-морской базы, уточняет телеканал "Россия 24".

Они обработали контрольно-пропускные пункты, проходные цехов, помещения, откуда ведется управление заводом. Внутри дезинфекцию вели вручную, снаружи — на специальной технике. Обработку выполнили по указанию Минобороны для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.



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