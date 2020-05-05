OC Windows 10X выйдет на ноутбуках

05.05.2020, 7:53, Разное

Американская IT-корпорация Microsoft представила операционную систему Windows 10X для двухэкранных мобильных устройств. Теперь стало известно, что новинка заработает и на обычных ноутбуках.

Первоначально компания Microsoft планировала представить гаджет Surface Neo и вышеуказанную «операционку» Windows 10X в конце нынешнего года, но в апреле появились сведения о переносе презентации новых разработок на следующий год. Также указывалось, что технологический гигант из США выпустит Windows 10X и для обычных ноутбуков с одним дисплеем, и теперь эта информация подтвердилась.

В корпорации отметили, что благодаря гибкости данной операционной системы ее сотрудникам удалось сконцентрироваться на гаджетах с одним экраном, и именно эти продукты первыми получат OC. О сроке выхода устройств на рынок пока ничего не сообщается, но ранее ходившие на просторах мировой Сети слухи говорили о вероятном появлении подобных ноутбуков уже на протяжении нынешнего года. Как сейчас предполагается, Windows 10X даст возможность Microsoft на стандартных мобильных компьютерах составить должную конкуренцию Chrome OS, поэтому, согласно неподтвержденным слухам, они не будут дорогостоящими.

Пандемию нового коронавируса назвали причиной, по которой Microsoft сделала ставку на одноэкранные устройства. Болезнь изменила ранее сложившиеся привычки и поведение людей, многие из которых заинтересованы в обычных форматах гаджетов вроде ноутбука. В связи с этим американский бренд прекратил на время продажи Surface Neo, а операционная система Windows 10X применяется на 75% дольше с точки зрения потраченного времени на работу в системе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.